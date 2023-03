Omar Bougrine, broer van voetbalprof Sabir, vond bij Hofstade voetbalplezier terug: “We zijn zonder twijfel de beste ploeg van de reeks”

Bougrine is in het Mechelse zeker geen onbekende naam voor de voetballiefhebber. Sabir, de oudere broer van Omar, was een talent bij de jeugd van KV Mechelen. Hij werd er opgepikt door de JMG-academie van Lierse, waar hij later ook als prof in het eerste elftal belandde. Na omzwervingen bij Paris, Dudelange en zelfs een avontuur in Azerbeidzjan speelt Bougrine momenteel bij de Tunesische eersteklasser Tunis.

Sfeer

Ook broer Omar Bougrine genoot zijn opleiding bij KV Mechelen, Zulte Waregem en Lierse, maar stopte daarna om zich toe te leggen op zijn studies. “Ik volg een opleiding internationaal ondernemen aan de Thomas More-hogeschool in Mechelen”, zegt de 21-jarige Bougrine. “Tot het ergens in november opnieuw te kriebelen om nog wat te voetballen. Vermits Hofstade kort bij de deur was, ging ik daar eens proeftrainen en de groep beviel me uitstekend. De sfeer in de groep is top en het voetbal dat we brengen voor dit niveau mag gezien worden. Ik kan hier mijn ei kwijt en heb hier mijn voetbalplezier teruggevonden. Naast mijn studies moest ik niet meer hebben. We hebben ongetwijfeld de beste ploeg van de reeks en het zou dan ook logisch zijn mochten we deze plaats tot op het einde kunnen vasthouden en kampioen spelen. Alleen blijft het natuurlijk voetbal en zeker in vierde provinciale weet je maar nooit. Er resten ons nog zeven matchen, waarvan de laatste thuis tegen Weerde de belangrijkste zal zijn, al mogen we natuurlijk ook onderweg geen steken laten vallen. Iedereen bij ons is echter enorm gefocust, ik zie het dus wel goedkomen”, aldus Bougrine, die meestal op de flank speelt.