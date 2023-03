Italiaanse bobo’s slaan en zalven richting Radja Nainggolan: "Zet 7 of 8 shotjes voor z’n neus en hij drinkt ze allemaal op”

Bij SPAL is Radja Nainggolan buiten strijd met een spierscheur. De verwachting is dat hij twee tot drie weken out zal zijn. Maar dat deert voorzitter Joe Tacopina niet.

De Amerikaan zette onlangs trainer Daniele De Rossi aan de deur, de ex-ploegmakker van Nainggolan en de man die hem naar Ferrara wilde halen. Maar Tacopina is ook zonder De Rossi blij dat onze landgenoot terugkeerde naar Italië, ondanks een 17de plek in de Serie B.

“Het is al ongelooflijk geweest”, aldus de SPAL-baas bij The Italian Football Podcast. “Veel mensen hebben me gezegd dat er een goeie Radja is en een slechte Radja. En dat hij soms over de grens gaat en een wildebras kan zijn, ondanks dat hij een topvoetballer is. Maar hier is hij een voorbeeld. Radja is een leider op het veld geweest, waar hij met alle ploegmaats communiceert. Zijn talenten zijn ook uniek. Het is alsof je naar twee verschillende atleten kijkt als je Radja vergelijkt met alle andere voetballers in de Serie B, en dat zeg ik met veel respect voor hen.”

En de lofzang voor Nainggolan was nog niet voorbij. “Hij is een speler van wereldklasse, zelfs op zijn leeftijd (34 jaar, red.). Hij is in fenomenale fysieke vorm, een beest! Als Radja tegen een bal trapt, is het precies een hockeypuck die aan 164 kilometer per uur door de lucht vliegt. Je voelt gewoon altijd zijn aanwezigheid op een veld. En in de kleedkamer is hij altijd bezig met de gasten. Hij praat in op de jonge spelers en gaat uit eten met hen, da’s zo mooi om te zien. Toen Daniele vertrok, speculeerde iedereen over een vertrek. Maar hij noemde iedereen die dat zei ‘idioten’ op Instagram. Radja is een speciale voetballer en persoon.”

© LAPRESSE

“Crimineel”

Dat laatste weet ook Walter Sabatini. De gewezen baas van onder andere AS Roma liet zijn licht schijnen over ex-speler Nainggolan in een interview met La Gazzetta dello Sport.

“Ik hou van Radja als een zoon, maar hij is ook een crimineel”, aldus de Italiaan op de vraag welke spelers hem in zijn tijd in Rome het meest frustreerden. “Als je zeven of acht shotjes voor z’n neus zet, dan zal hij ze allemaal achterover kappen. Het leven als een spelletje voor hem, maar hij heeft ook goeie kanten. Hij is enorm extravert en zijn ploegmaats hadden hem beter in het oog moeten houden in plaats van hem te laten doen wat hij wilde.”

Sabatini noemde ook nog Leandro Paredes als een frustrerende voetballer. “Elke keer als ik hem zag spelen, werd ik woest”, aldus de Italiaan over de huidige Juventus-speler (op huurbasis van PSG). “Hij stelde me altijd teleur, altijd. Zijn traag tempo maakte me gek. Hij is zo getalenteerd, maar het lijkt steeds weer alsof hij kalmeringsmiddelen geslikt heeft.”