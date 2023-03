Bewoners van geviseerd huis over mogelijke link met ontvoering in drugsmilieu: “Wij kennen helemaal geen Smiley”

De bewoners van het huis in Mechelen, waar maandagochtend enkele explosieven tot ontploffing werden gebracht, ontkennen met klem dat ze iemand kennen die luistert naar de bijnaam ‘Smiley’. Smiley zou een van de mannen zijn die een grote partij cocaïne heeft gestolen in de Waaslandhaven. Volgens verschillende bronnen zou de man regelmatig optrekken met iemand van de Mechelse familie B.. Maar dat wordt nu dus ontkend.

Maandagochtend werd er een aanslag gepleegd tegen de woning van de familie B. in de Jeanne Hellemansstraat in Mechelen. Onder drie auto’s werd een explosief tot ontploffing gebracht en ook aan de voordeur deed zich een stevige ontploffing voor. Naast de drie auto’s raakte ook het portaal van het huis zwaar beschadigd.

Verschillende bronnen brachten de aanslag heel snel in verband met de ontvoering van de 49-jarige Antwerpenaar Mohamed Azzaoui. Die werd bijna twee weken geleden ontvoerd aan het Total tankstation in Waarloos. De man zou door een Servische drugsbende verantwoordelijk worden gehouden voor de diefstal van meer dan een ton cocaïne bij rederij Grimaldi in de Waaslandhaven. In een filmpje dat door de kidnappers werd verspreid spreekt Azzaoui over twee handlangers die de drugs hebben gestolen. Een zekere King - een man uit Lokeren - en Smiley, een Mechelse crimineel. En die laatste zou dan weer goed bevriend zijn met iemand van de familie B.

Mohamed Azzaoui werd ontvoerd aan het tankstation in Waarloos. — © RR

“Dat is totaal niet waar”, reageert de familie B. “Wij kennen geen Smiley of iemand die met een ton cocaïne weg is. Ik niet en mijn zoon niet. Laat staan dat er hier al iemand met die naam bij ons op bezoek is geweest. Ik weet niet waar die informatie vandaag komt, maar er klopt niets van. Zelfs van de ontvoering van die Antwerpse man wisten we tot dinsdagmiddag niets. Wij hebben totaal niets met drugs te maken.”

De familie zegt dat de aanslag een diepe indruk heeft nagelaten. “Wij weten totaal niet waarom men ons viseert. Ik had graag gehad dat ze een briefje hadden achtergelaten met wat meer uitleg. Uiteraard zijn we geschrokken. Wij hebben maandagnacht amper een oog dichtgedaan.”

(tdk)