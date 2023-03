Stikstof is opgeblazen tot één vlammende politieke discussie, hoe kijken onze boeren daarnaar? “Zelden geweten dat partij zo hard de vinger op de wonde kon leggen”

Vorige vrijdag stonden ze nog met de tractor in Brussel te betogen, tegen de eindeloze verwarring, voor een proper stikstofakkoord. Vandaag moeten jonge landbouwers Maarten (27), Lies (28) en Jonas (25) toekijken hoe dat akkoord plots is opgeblazen tot één vlammende, politieke discussie op scherp. Wat denken zij als ze het journaal opzetten, én van ‘plattelandspartij’ CD&V die het been stijf houdt? “Snelsnel een akkoord halen, dat willen we niet. Het moet goèd zijn.”