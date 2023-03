Overheid loopt miljoenen mis: amper helft van buitenlandse truckers betaalt boetes kilometerheffing

Transporteurs die met een vrachtwagen over de Belgische wegen rijden, betalen sinds 2016 een kilometerheffing. De inkomsten daarvan – vorig jaar in totaal bijna 830 miljoen euro – dienen om het dure wegennet te onderhouden. De controle op die kilometerheffing is in Vlaanderen in handen van de Vlaamse Belastingdienst. Maar dat blijkt geen evidente job.

Van de vorig jaar door Vlaanderen opgelegde boetes – in totaal goed voor bijna 20 miljoen euro – is volgens voorlopige cijfers maar 53 procent betaald. Belgische transporteurs betalen twee op de drie boetes, bijvoorbeeld omdat het registratietoestel aan boord van de vrachtwagen niet was aangezet.

Buitenlandse transportfirma’s doen het een pak slechter: maar de helft van de boetes is vandaag vereffend, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Belang bij Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) opvroeg. Vooral Bulgaarse, Spaanse, Britse en Roemeense transporteurs lappen veel boetes aan hun laars.

“Belgische transporteurs die hun boete niet betalen, worden bovendien niet met rust gelaten door de overheid, terwijl een buitenlandse transporteur die zijn boete niet betaalt daar vervolgens weinig tot geen hinder van ondervindt”, klaagt transportfederatie Febetra aan, die over concurrentievervalsing spreekt.

Elke dag 3 vrachtwagens klemgezet

Diependaele en de Vlaamse Belastingdienst erkennen dat het moeilijker is een boete te innen van een transportfirma uit Bulgarije of Roemenië dan van een Belgische of Nederlandse transporteur. Met de Nederlanders bestaan daarrond goede samenwerkingsverbanden.

Maar ze beklemtonen dat buitenlandse transporteurs die hun boete niet betalen, riskeren om op een mobiele controle te botsen als ze opnieuw door Vlaanderen passeren. Met ANPR-camera’s, die nummerplaten kunnen lezen, wordt bijna voortdurend uitgekeken naar transporteurs met nog openstaande boetes. “De vrachtwagenchauffeur wordt dan aan de kant gezet en mag dan pas weer vertrekken wanneer de boete is betaald.”

Controleurs van de Vlaamse Belastingdienst hielden vorig jaar bij zulke mobiele controles dagelijks gemiddeld drie vrachtwagens tegen die nog een openstaande boete hadden. Op die manier kon voor bijna 1,4 miljoen euro aan boetes worden geïnd. “Voor veel transportfirma’s is zo’n controle bovendien schrikken: ze zijn vaak enkele uren bezig met de betaling in orde te maken, waardoor ze erg veel vertraging oplopen”, klinkt het bij de Vlaamse Belastingdienst.

Diependaele hoopt dat er in de toekomst een veel betere uitwisseling van gegevens komt tussen de verschillende Europese lidstaten, waardoor de inning van de boetes voor het negeren van de kilometerheffing veel efficiënter kan verlopen.