Méér dan enkel een nieuwe bondscoach: voetbalbond herschikt en snoeit in staf Rode Duivels

De vroegtijdige uitschakeling op het WK in Qatar en de aanstelling van een nieuwe bondscoach heeft gevolgen voor de staf rond de Rode Duivels. Rembert Vroman werd gepromoveerd tot hoofd van de scoutingsafdeling en de voormalige performanceanalist Luke Benstead werd head of coach development/methodology.

Maar er is niet alleen goed nieuws. Veel leden van de 41-koppige staf waarmee voormalig bondscoach Roberto Martinez naar Qatar trok, zijn onzeker over hun job. Zo liet conditietrainer Johan Gerets, zoon van 86-voudig international Eric Gerets, al weten dat er geen plaats meer is voor hem.

Met Lieven Maesschalck wordt nog onderhandeld. De lievelingskinesist van de Rode Duivels is, met onderbrekingen, al meer dan tien jaar aan de nationale ploeg verbonden. Met dokter Geert Declercq wordt nog gesproken. De job van de reeds lang aan de bond verbonden kinesist Geert Neirynck staat op de tocht. (lvdw)