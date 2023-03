Charleroi blijft strijdvaardig: Zebra’s leggen zich niet neer bij forfaitnederlaag na stopgezette match tegen KV Mechelen

Na vier maanden organiseert de Disciplinaire Raad van de Pro League (DRP) vrijdag eindelijk een zitting over het op 12 november stopgezette competitieduel Charleroi-KV Mechelen. Charleroi heeft intussen het geweer van schouder veranderd is niet langer bereid zich bij een forfaitnederlaag neer te leggen.

Een versnelde procedure was volgens de DRP niet nodig. Daardoor kijken we, na een eerste zitting die op 16 december werd uitgesteld, nu al vier maanden wekelijks naar een rangschikking waar Charleroi en KV Mechelen één wedstrijd minder hebben gespeeld. Dit terwijl na de wedstrijd al meteen duidelijk leek te zijn dat KV Mechelen die wedstrijd met 0-5 zou winnen.

Het waren namelijk de supporters van Charleroi die uit onvrede met het beleid, bij een 1-0-voorsprong nota bene, door vuurpijlen en tennisballen op het veld te gooien scheidsrechter Christoph Dierick ertoe noopten na drie onderbrekingen het duel in de 67ste minuut definitief stil te leggen. Het leverde een razende Charleroi-baas Mehdi Bayat op, die letterlijk zei: “Een klein deel van de Charleroi-fans vergalt het voor iedereen.”

Volgens het bondsreglement is de thuisploeg verantwoordelijk en zou de uitploeg, KV Mechelen dus, drie punten moeten krijgen. Charleroi, op dat moment dertiende in de stand, strafte meteen een deel van zijn supporters. Een honderdtal leden van de supportersclub Black & White Storm Ultras waren twee thuis- en drie uitwedstrijden niet welkom. De Pro League kondigde aan dat Charleroi een boete van 50.000 euro zou krijgen van de profliga voor reputatieschade.

Individuen straffen

Na vier maanden zijn de gemoederen uiteraard wat bedaard bij Mehdi Bayat en hij is strijdvaardig. De gewezen bondsvoorzitter legt zich niet langer neer bij een logische forfaitnederlaag voor zijn ploeg. Hij kreeg voldoende tijd om zijn verdediging op te bouwen. Bayat wil bekomen dat zijn club niet gestraft wordt. Hij wil dat de individuen die voor het stilleggen zorgden, worden bestraft. Dus niet langer de verwachte forfaitnederlaag, geldboete en/of wedstrijden achter gesloten deuren.

Kansloos? Niet meteen, want de voorzitter die deze zitting van de DRP voorzit, wil ook in die zin straffen uitdelen. In een tussenbeslissing verwees de DRP immers naar de ‘buitengewone situatie’ omdat de supporters van de winnende ploeg de match onderbraken. Op die manier schaadden ze manifest de club, meende de DRP. Bayat beweert dan weer dat hij er niets kan aan doen, omdat hij geen juridische macht heeft om die supporters hun vuurpijlen te ontnemen.

Punten nodig

Op het moment van de feiten was Charleroi als dertiende nog in een gevecht gewikkeld om degradatievoetbal te vermijden. Intussen zijn de Zebra’s naar de negende plaats geklommen en hebben ze uitzicht op de Europe play-offs, nog meer als de wedstrijd vanaf minuut 67 bij een 1-0-voorsprong zou hervat worden. Ook in het geval van het volledig herspelen van het duel is er een kans dat ze winnen en er drie punten bij krijgen. KV Mechelen strijdt dan weer tegen de degradatie en in dat geval zijn drie punten uiterst welkom. Dan vergroot de voorsprong op de eerste degradatieplaats van zeven naar tien punten.

Vrijdag is de zitting. Een uitspraak wordt in de loop van volgende week verwacht.