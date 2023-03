Twijfelgeval Teddy Teuma mee naar Berlijn voor confrontatie met dat andere Union

Het is erg onzeker of Karel Geraerts tegen Union Berlin een beroep zal kunnen doen op zijn aanvoerder. Teddy Teuma liep tegen Eupen een blessure aan de rechterkuit op. Hoewel de schade op het eerste gezicht minder groot lijkt dan gevreesd, blijven ze bij Union voorzichtig. De laatste dagen kreeg Teuma verzorging en volgde hij een individueel programma, zijn situatie wordt dag per dag geëvalueerd, maar de Fransman is dus wel twijfelachtig voor de Europese 1/8ste finale tegen de Duitsers. De beslissing valt wellicht pas op de dag van de match. Teuma reist dan ook gewoon mee naar Berlijn vandaag.

Het wordt overigens een blitzbezoek van de vicekampioen aan de Duitse hoofdstad. Union gaat pas vandaag rond 14.45 uur de lucht in. Morgen vliegt het meteen na de wedstrijd terug naar Zaventem. De delegatie wordt iets na middernacht in Brussel verwacht, wat maakt dat de Europese trip niet eens 36 uur geduurd zal hebben.(pjc)