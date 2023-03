Alle oppositiepartijen eisen dat Jambon en co. opstappen: “Als dit de toekomst van Vlaanderen is: God beware ons”

Geen constructieve moties van wantrouwen of pogingen om de meerderheid te laten stemmen over hun eigen omstreden stikstofvoorstel. Voor één keer lieten de oppositiepartijen de gebruikelijke oppositietrucjes achterwege. Gewoon de immense gespletenheid binnen de Vlaamse regering laten spreken en de ministers laten spartelen: dat was de strategie die de oppositie dinsdag had uitgetekend voor het debat over de ergste crisis in een Vlaamse regering ooit.

En veel moeite had ze dinsdag ook niet om die verdeeldheid bloot te leggen. Alleen al de lichaamstaal van Hilde Crevits (CD&V), Jan Jambon (N-VA) en Zuhal Demir sprak boekdelen. Mochten blikken kunnen doden, dan zat de Vlaamse regering met een serieus personeelsprobleem.

“Wat een spektakel. We zijn hier toeschouwer bij een sessie groepstherapie. Ik zou me in uw plaats doodschamen. Jullie worden geacht beslissingen te nemen voor onze toekomst en welvaart, maar jullie zitten elkaar letterlijk uit te kafferen. Als dit de toekomst is van Vlaanderen: God beware ons,” liet een verbouwereerde Bruno Tobback (Vooruit) optekenen.

Eer aan zichzelf houden

Verbolgen waren alle oppositiepartijen. Dat de regering meer dan een jaar na het stikstofakkoord van februari 2022 nog altijd vechtend over straat rolt, Vlaamse boeren in de onzekerheid laat en een stilstand van de economie riskeert, dat gaat er bij hen niet in. “Vorige week had ik het over een minister-president die strompelt van incident naar incident. Maar u bent eigenlijk gevallen. U hebt geen meerderheid meer. U heeft gefaald. Het is op. Neem ontslag, met heel uw ploeg”, zei Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Ook Vlaams Belang vindt dat Jambon en co. beter de eer aan zichzelf houden. Chris Janssens schoot met scherp op CD&V en haar viceminister-president Hilde Crevits – “Hoe kan u eerst een akkoord sluiten dat landbouw kapot maakt en nu doen alsof u de boeren verdedigt?” – en bestempelde de crisis als de Vlaamse versie van de Zuid-Koreaanse Netflix-serie Squid game. “Maar dan met nog slechtere acteurs. CD&V zegt dat N-VA haar eruit wil. N-VA zegt dat ze zelf moeten opstappen. En Open VLD vraagt zich nog altijd af of ze nu een tekst hebben ondertekend of niet.” Neem ontslag, luidde hetzelfde verdict. Anders geformuleerd, maar met hetzelfde resultaat was de vraag van PVDA-voorman Jos D’Haese aan Jambon om zelf een motie van vertrouwen in te dienen.

Zijn Vooruit-collega Hannelore Goeman verklaarde de Vlaamse regering morsdood. Ze verweet Jambon en co. ook weinig of niets te doen aan alle essentiële problemen in Vlaanderen. “Waarom kan dit dossier de regering dan plots wel wat schelen? Wel, dit gaat enkel om electoraal eigenbelang en elkaar kapotmaken. Dit parlement en de Vlamingen verdienen nochtans duidelijkheid, in plaats van een regering die alleen maar met zichzelf bezig is. Lead, follow or get out of the way”, klonk het.