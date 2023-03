Amnesty International waarschuwt voor gevolgen van Russische agressie: “Vrouwen in Oekraïne lopen ernstige risico’s”

Mensenrechtorganisatie Amnesty International heeft op Internationale Vrouwendag zijn zorgen geuit over de vrouwen in Oekraïne. “De Russische invasie heeft schadelijke gevolgen voor de geestelijke, lichamelijke, seksuele en reproductieve gezondheid van vrouwen”, valt te lezen in een persbericht. Volgens Amnesty International moeten vrouwen een meer proactieve rol krijgen in besluitvormingsprocessen.

“Vrouwen worden het zwaarst getroffen door de wreedheid van de oorlog. Zij bevinden zich voortdurend in de frontlinies van conflicten - als soldaten en strijders, artsen en verpleegsters, vrijwilligers, vredesactivisten, verzorgers van hun gemeenschappen en families, ontheemden, vluchtelingen - en maar al te vaak als slachtoffers en overlevenden”, aldus Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International.

LEES OOK. “De pijn was zo extreem dat het een nieuw gevoel werd”: zwaar verbrande Oekraïense soldaten die in Brussel behandeld worden, getuigen (+)

“Bij de grootschalige invasie van Rusland in Oekraïne is het niet anders. Vrouwen worden geconfronteerd met toenemend seksueel en gendergerelateerd geweld en met gevaarlijke gezondheidsomstandigheden. Ze worden gedwongen om levensbelangrijke beslissingen te nemen voor hun families. Tegelijkertijd worden vrouwen vaak uitgesloten van het besluitvormingsproces en worden hun rechten en behoeften niet beschermd of behartigd.”

Kiezen tussen kinderen en ouders

Om een beter beeld te geven van de situatie ter plaatse, sprak Amnesty International ook met een aantal vrouwen, allen worden ze genoemd met een schuilnaam. Tamara bijvoorbeeld, een vrouw uit het conflictgebied Donetsk: “Alles is verslechterd sinds de invasie. Mannen zijn in oorlog, vrouwen blijven alleen achter, velen met kleine kinderen op hun rug zonder inkomen. Er is geen hulp - noch fysieke hulp, noch financiële hulp.”

Zelf werd Tamara gedwongen te kiezen tussen de veiligheid van haar kinderen en de zorg voor haar ouders. “Ik nam mijn kinderen mee terug naar de gevarenzone. Misschien was dat de verkeerde keuze, maar ik moet ook voor mijn bejaarde ouders zorgen, die thuis achterbleven. Ik heb eigenlijk geen andere keuze.”

LEES OOK. De ‘zombie-oorlog’ in Bachmoet: hoe Wagner-groep maar “menselijke golven” blijft sturen (+)

© AFP

Ook andere vrouwen doen hun verhaal. Zo vertelt Kateryna hoe ze te maken kreeg met huiselijk geweld: “Ik voel me nu kwetsbaarder. Er zijn meer conflicten thuis. De agressie van mijn man slaat over op mij en mijn oudste kind. Ik kan mijn kinderen niet bij mijn man laten gedurende de dag door de onzekerheid. Hij is zijn baan kwijt en nu is mijn man overmand door emoties en zenuwen.” Yulia, wiens huis verwoest werd door Russische bombardementen, moest dan weer op zoek naar menstruatieproducten voor haar en haar dochter bij een steunpunt voor ontheemden.

Deelname op alle niveaus

Nu het conflict zijn tweede jaar ingaat, vindt Amnesty International dat vrouwen proactiever moeten kunnen deelnemen aan besluitvormingsprocessen. Op alle niveaus. “Van beraadslagingen over financiële steun tot beslissingen over het verlenen van humanitaire hulp en gerechtelijke procedures voor slachtoffers. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat vrouwen in alle behoeftes worden voorzien.”