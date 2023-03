Uren van Scott Parker zijn geteld, Club Brugge wil met Alfred Schreuder snel een vervanger aanstellen

LEES MEER. Club Brugge hopeloos naar huis gespeeld door Benfica in achtste finales Champions League

Schreuder vertrok na vorig seizoen en trok naar Ajax, maar werd daar eind januari na tegenvallende resultaten ontslagen. Hij is dus opnieuw vrij en dat zette Club aan het denken. Het beschouwt Parker intussen als een miscast, die zowel qua spel en resultaten als qua interne communicatie tekortschiet, en was daarom al aan het uitkijken naar een nieuwe trainer voor volgend seizoen. Maar na de nederlaag in Oostende was duidelijk dat er al sneller iets moest gebeuren. Enter Schreuder dus, die bewees op korte termijn iets te kunnen neerzetten en – belangrijk – nog altijd zeer goed bij het merendeel van de huidige spelers ligt. Om er maar een citaat van Simon Mignolet tussen te smijten: “Ik heb veel trainers gehad, maar ­Alfred was wellicht de beste.”

De Nederlander heeft na zijn vertrek ook een goeie relatie onderhouden met veel mensen binnen de club. En hij heeft te kennen gegeven dat hij opnieuw de uitdaging wil aangaan.

Als het rondkomt, wordt de insteek voor Schreuder wel anders. Ook vorig jaar moest hij komen blussen, maar toen was hij zes maanden later dus al weg. Dit keer is het de bedoeling om op langere termijn samenwerken, zodat hij ook het ­volgende seizoen ingaat en met zijn vaste assistenten voor het eerst een hele voor­bereiding kan leiden.

Voor Parker is het dus na twaalf matchen al voorbij. Twaalf matchen, waarvan hij er amper twee wist te winnen, ­tegen Zulte Waregem en AA Gent. Twaalf matchen waarin hij twaalf keer voor een andere ­basiself koos. Zijn periode bij Club eindigde met een onverwacht experiment met Buchanan als centrale middenvelder, wat hem intern wordt aangewreven. De bizarre situatie vanochtend op de luchthaven kunt u zich al voorstellen. Zondag ­tegen Standard zit Schreuder wie weet al(weer) op de bank.