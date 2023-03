‘Meest premature tweeling’ had 0 procent overlevingskans bij geboorte, nu vieren ze samen eerste verjaardag

Ze waren verpletterend veel te vroeg, Adiah en Adrial, toen ze op 4 maart 2022 ter wereld kwamen. Samen nog geen 800 gram zwaar, in een veel te klein, bijna doorzichtig lijfje, 126 dagen voor hun uitgerekende datum. “Niet leefbaar”, oordeelden dokters. “Toch wel”, besloten mama en papa Shakina en Kevin. Een jaar later viert de Canadese tweeling nu hun eerste verjaardag, mét een wereldrecord-certificaat.

Ze was 21 weken en 5 dagen ver, de Canadese Shakina Rajendram, toen de weeën begonnen. Haar kindjes zouden geboren worden, veel te vroeg: vier maanden voor ze er moesten zijn, en exact twee dagen voor ze er mochten zijn. Het ziekenhuis voorzag namelijk pas ondersteuning vanaf 22 weken. Elke minuut daarvoor bevallen, zou betekenen dat de kindjes enkel uit ‘troostzorg’ op Shakina zouden worden gelegd, om zo afscheid te nemen. “Nul procent overlevingskans”, vertelden de artsen het koppel. De baby’tjes waren niet levensvatbaar. Shakina: “We waren in shock.”

Twee dagen lang vocht ze om de bevalling zo goed en zo kwaad ze kon uit te stellen. En als bij wonder haalde ze op het nippertje de kaap: op exact 22 weken oud kwam haar zoontje Adrial en dochtertje Adiah ter wereld. Piepklein, breekbaar, gevaarlijk broos. Maar het ziekenhuis mocht strijden voor hen.

Adrial vlak na zijn geboorte. — © GUINNESS WORLD RECORDS

Zes maanden lang bleef de tweeling op intensieve zorgen, met complicaties als hersenbloedingen, darmperforaties, bloedbaaninfecties. Shakina en Kevin zaten elke dag naast hun bed, tot twaalf uur lang, om hun handjes vast te houden of een lied te zingen. “We hebben de baby’s vaak voor onze ogen bijna zien sterven”, vertelde Shakina.

Adrial (links) en Adiah (rechts). — © GUINNESS WORLD RECORDS

Na 161 dagen in de kliniek kregen ze de mooiste ontslagbrief in handen: ze mochten met vier naar huis - eerst Adiah, Adrial volgde een weekje later - zonder beademing of voedingssondes. Om sindsdien alleen nog maar te groeien. Adiah zit intussen al aan 6 kilo, 18 keer zwaarder dan haar geboortegewicht. “Een buitengewoon gelukkige en sociale baby die de hele dag door lacht”, aldus Shakina. “Ze is erg spraakzaam en heeft urenlang ‘gesprekken’ met ons en haar speelgoed.” Adrial moest intussen al twee keer terug opgenomen worden met infecties en ademhalingsproblemen, maar “hij maakt goede vorderingen”, zegt zijn mama. “Hij is oplettend, attent en intelligent.”

Papa Kevin Nadarajah en mama Shakina Rajendram. — © GUINNESS WORLD RECORDS

De twee worden nog altijd opgevolgd door een lang lijstje specialisten, van oogarts tot dermatoloog, maar voorbije week ging het alleen maar over wat wél goed nieuws is: ’s werelds ‘meest premature tweeling’, in het Guiness World Record boek, mocht hun eerste verjaardag vieren.