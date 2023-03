ONZE PUNTEN. Club op rand van collectieve buis met één speler die helemaal door de mand valt

Gewogen en veel te licht bevonden: dit Club Brugge had niets te zoeken in de 1/8ste finales van de Champions League. Blauw-zwart balanceerde in Lissabon op de rand van een collectieve buis, maar werd gered door het feit dat Benfica gewoon een paar maten te groot is. Al viel er één speler he-le-maal door de mand.