Chelsea kan het wel in de Champions League en schakelt Borussia Dortmund uit

In de competitie loopt het voor geen meter, maar Chelsea staat wel in de kwartfinales van de Champions League na een 2-0 overwinning tegen Borussia Dortmund.

De Blues van de steenrijke Amerikaan Todd Boehly hadden in 2023 nog maar twee keer gewonnen, waaronder afgelopen weekend, dus de Duitsers leefde op hoop. Zeker na de 1-0 zege in Dortmund. Maar het begon al slecht voor de ploeg van bankzitter Thomas Meunier aangezien hun bus vast kwam te zitten in het Londense verkeer en de partij 10 minuten later moest beginnen.

Het was echter Marco Reus die voor het eerste gevaar zorgde door Kepa tot een uitstekende redding te dwingen. Vanaf dan was het al Chelsea wat de klok sloeg. Kai Havertz raakte op het halfuur een eerste keer de paal en vlak voor rust stond het 1-0 na een dribbel en goal van Raheem Sterling.

Vrij snel in de tweede helft ging de bal op de stap na hands van Marius Wolf, op aangeven van de VAR. Havertz zette zich achter de bal, maar knalde opnieuw op de paal. Enkele spelers van Dortmund waren echter te vroeg in de zestien gelopen, waardoor de strafschop hernomen moest worden en deze keer faalde de Duitser niet: 2-0.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dortmund kwam nog wel dreigen met een schot van Jude Bellingham, maar ging er voor de derde keer in de laatste vijf seizoenen uit in de achtste finales. Chelsea recht de rug en kan zijn seizoen nog wat glans geven met een Europese triomf.