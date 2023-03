Scott Parker neemt afscheid van Club Brugge met “een vernederende nederlaag”, frustraties bij Simon Mignolet

“Een vernederende nederlaag, teleurstellende nederlaag”, aldus de Engelsman, die vervangen gaat worden door oude bekende Alfred Schreuder. “Benfica was van hoge kwaliteit. Het team gaf niet op en bleef maar gaan. Van in het begin was het een uitdaging. De spelers hebben zich altijd ingezet, ze zijn allemaal teleurgesteld. We moeten blijven werken.”

Parker zorgde voor een opvallende wissel bij rust, door Noa Lang naar de kant te halen. “Ik heb hem vervangen omdat hij al geel had en dat risico was te groot. Ik probeer een team aan het spelen te krijgen. Mijn positie? Ik kan de vraag daarover nu niet beantwoorden.”

“We waren nog gekomen om zo lang mogelijk 0-0 te houden en dan eventueel 0-1 te maken”, stelde kapitein Hans Vanaken. “Dan zouden ze misschien zenuwachtig worden, maar dat is er nooit van gekomen. Ik kwam er met die kopbal nog het dichtste bij. Benfica is een sterke ploeg, die heel moeilijk te kloppen is. Laten we vooral de campagne onthouden want die was goed. Het is in dat opzicht spijtig van deze wedstrijd.”

“Dat Tajon Buchanan centraal werd uitgeprobeerd? Dat is nu eenmaal de periode waar we in zitten. Je probeert een en ander om uit dat dal te klimmen. We moeten niet alles op de coach schuiven want als er een individuele fout gebeurt, kan hij langs de lijn niets aan doen.”

Focus op competitie

“Een frustrerende avond”, zuchtte Simon Mignolet. “We liepen achter de feiten aan en kwamen overal een stap te laat. Op geen enkel moment konden we de voet naast die van hen zetten. We wisten dat het moeilijk zou zijn, we wilden ons wel tonen in deze Champions League. We hebben er al bij al een mooie Europese campagne opzitten. De focus moet nu naar de competitie. Dit mag niet in de kleren blijven zitten. Er zullen nu vraagtekens achter de naam van de coach komen, zo gaat dat in het voetbal. Wij moeten als spelers ook onze verantwoordelijkheid nemen.”