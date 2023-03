Veel bekende gezichten, maar grootste ster Basaksehir zit op de bank tegen AA Gent

Donderdagavond wordt er een blik oude bekende opengetrokken, wanneer het Turkse Basaksehir afzakt naar de Ghelamco Arena, voor de 1/8ste finales van de Conference League. Ex-spelers van Anderlecht Lucas Biglia (37) en Stefano Okaka (33) staan er doorgaans in de ploeg, net als Ahmed Touba (27), zes jaar geleden debuterend bij Club Brugge. Ook erbij: Adnan Januzaj, pas gehuurd van Sevilla en afgelopen weekend invaller in de nederlaag tegen Alanyaspor.

De grootste sterren zitten evenwel op de bank. Trainer Emre Belözglu, gewezen pitbull van Galatasaray en Inter, icoon van het Turkse voetbal. En vooral de absolute sterspeler: Mesut Özil. Hij reist mee naar België maar werd in oktober nog geopereerd aan de rug. Daar sukkelde hij al lang mee, in die mate dat werd gevreesd voor zijn afscheid. Vorige zomer werd zijn contract ontbonden bij Fenerbahçe, nadat hij er uit de kern werd gezet wegens een ruzie met interim-trainer Ismail Kartal. Basaksehir nam hem meteen onder dak, al dan niet toevallig de club die gesteund wordt door president Erdogan. Daarmee ging Özil in 2018 op de foto, waarna zoveel commotie ontstond dat hij stopte als Duits international. Dit seizoen speelde Özil amper 187 minuten. Meer dan een invalbeurt is tegen AA Gent niet mogelijk. (kvu)