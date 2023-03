Massaal protest in Georgië tegen wet die media en ngo’s viseert

Een man wordt weggevoerd tijdens de protesten tegen de ‘buitenlandse agenten’-wet in Tbilisi. — © REUTERS

In Georgië zijn dinsdag duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen een controversieel wetsvoorstel over ‘buitenlandse agenten’. Tegenstanders vrezen dat de wet vooral als doel heeft om de media en ngo’s te intimideren.

De manifesten verzamelden zich onder meer aan het parlementsgebouw in de hoofdstad Tbilisi. De politie heeft waterkanonnen en traangas ingezet.

Officieel heeft het wetsvoorstel als doel om geldstromen uit het buitenland openbaar te maken. Organisaties die voor meer dan 20 procent vanuit het buitenland gefinancierd worden, moeten zich laten registreren als ‘buitenlandse agenten’, anders riskeren ze forse boetes. Maar de maatregel lijkt vooral gericht op media, ngo’s en andere organisaties die zich kritisch durven uitlaten over het regeringsbeleid. Kritische stemmen zijn vaak afhankelijk van buitenlandse middelen.

Een gelijkaardig wet in Rusland wordt internationaal bekritiseerd als een politiek gemotiveerde maatregel om tegenstanders van het Kremlin te stigmatiseren en de mond te snoeren. Heel wat onafhankelijk media en ngo’s zijn er als ‘buitenlandse agenten’ aangeduid. Vooral sinds de invasie in Oekraïne, ruim een jaar geleden, treedt Rusland massaal op tegen dissidenten in eigen land.

Burgerrechtenactivisten vrezen bovendien dat de wet de kansen van Georgië op EU-lidmaatschap zou aantasten.

Ondanks het felle protest is het voorstel dinsdag in een eerste lezing goedgekeurd door een meerderheid van de Georgische parlementsleden.

