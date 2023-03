SJOTCAST LATE NIGHT. “Alfred Schreuder is de juiste keuze voor Club Brugge: hij is de enige oplossing”

Nou, dat slot hadden we niet verwacht. Dat Club Brugge een einde zag komen aan een fantastisch avontuur in de Champions League was verwacht, dat blauw-zwart na de 5-1-nederlaag tegen Benfica Scott Parker zou inruilen voor oude bekende Alfred Schreuder lag minder in de lijn der verwachtingen. Met Chef Voetbal Ludo Vandewalle en Chef Sport Online Guillaume Maebe vliegt Yanko door de actualiteit in een voorlopig laatste Sjotcast Late Night.