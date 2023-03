VS overwegen opnieuw gezinnen op te sluiten die illegaal het land binnenkomen

De Amerikaanse regering overweegt om opnieuw over te gaan tot het opsluiten van gezinnen die illegaal de VS zijn binnengekomen. Dat melden Amerikaanse media dinsdag. De regering van president Joe Biden zou daarmee een maatregel van gewezen president Donald Trump herinvoeren.

De maatregel zou een opmerkelijke ommekeer in het migratiebeleid van Biden inhouden. Maar er is nog geen definitieve beslissing genomen over die herinvoering, meldt The New York Times.

Karine Jean-Pierre, de woordvoerder van het Witte Huis, gaat niet in op vragen over het onderwerp. “Ik zeg niet dat het wordt overwogen”, reageert ze. “Ik zeg ook niet dat het niet het geval is.” De woordvoerder van Biden verwerpt elke vergelijking met Trump en benadrukte dat ze geen commentaar wil geven op “geruchten”.

Coronabeperkingen opgeheven

De Republikeinse ex-president Donald Trump had tijdens zijn ambtstermijn een regel ingevoerd waarbij gezinnen die illegaal de VS binnenkwamen werden opgesloten zolang hun asiel- of immigratieprocedure liep. Op die manier wilde hij illegale immigratie ontmoedigen.

De Democraat Biden had die praktijk na zijn aantreden grotendeels weer afgeschaft. Maar hij staat nu onder druk om strengere maatregelen te nemen. De ‘Title 42’-inreisbeperkingen, die naar aanleiding van de coronapandemie werden ingevoerd, zullen wellicht in mei worden opgeheven. Verwacht wordt dat dan meer migranten de Amerikaans-Mexicaanse grens zullen oversteken.