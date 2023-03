Hogere rente dwingt tot langer afbetalen woonlening

Door de gestegen vastgoedprijzen en de hoge rente hebben veel kredietnemers geen andere optie meer dan de afbetaling van hun woonlening te spreiden over een langere periode. De grootbanken zien steeds meer klanten met afbetalingen van 25 jaar. Dat meldt Het Laatste Nieuws woensdag.

Wie vandaag 250.000 euro leent en dat bedrag wil aflossen op 20 jaar, komt bij een vaste rente van 3,57 procent al uit op een maandelijks bedrag van 1.452 euro. Bij een variabele rente — die intussen al op gemiddeld 4,06 procent ligt — komt dat neer op ruim 1.500 euro per maand.

Voor velen is dat niet meer haalbaar, tenzij ze hun afbetaling kunnen spreiden over een langere periode. Bij KBC is het aantal mensen dat langer leent dan 20 jaar maar liefst verdubbeld tot 60 procent, bij jongeren tot 35 jaar loopt het zelfs op tot bijna 80 procent.

Andere banken zien dezelfde trend. “Sinds vorig jaar merken we een evolutie. 65 procent van onze klanten onderschrijft nu een hypothecair krediet op 25 jaar”, zegt Argenta. ING geeft geen concreet cijfer, maar bevestigt dat er meer vraag is naar langere looptijden.

Bij BNP Paribas Fortis heeft ongeveer een derde een looptijd van meer dan 20 jaar. “Voorlopig is dit een stabilisatie ten opzichte van 2022. Dit zou de komende maanden kunnen veranderen gezien de stijging van de tarieven die een impact heeft op de terugbetalingscapaciteit van potentiële kopers”, zegt de bank.