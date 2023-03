Burkina Faso zegt tientallen terroristen te hebben gedood bij luchtaanvallen

Het leger van Burkina Faso heeft in het noorden en het oosten van het land luchtaanvallen uitgevoerd tegen rebellengroepen. In enkele dagen tijd zijn minstens 110 terroristen gedood, zo heeft het staatspersbureau AIB dinsdagavond meegedeeld.

Een legerwoordvoerder bevestigt dat luchtaanvallen werden uitgevoerd, maar doet geen uitspraak over het aantal doden.

In het West-Afrikaanse land zijn, net als in de buurstaten Mali en Niger, verschillende gewapende rebellengroepen actief. Sommige van die organisaties hebben trouw gezworen aan jihadistische terreurgroepen als Islamitische Staat (IS) of Al Qaeda.

De overgangsregering van president Ibrahim Traoré, die in het najaar na een militaire staatsgreep aan de macht kwam, heeft al verscheidene tevergeefse pogingen ondernomen om de jihadisten terug te dringen.

Volgens de Burkinese Beweging voor Mensen- en Volkerenrechten (MBDHP), een lokale ngo, werden eind februari nog zeker 60 burgers gedood bij een aanval van milities in het oosten van het land. Schutters waren op 26 februari de stad Partiaga, in de regio Tapoa, binnengevallen en hadden mensen gedood, eigendommen vernield en vee meegenomen. Er zijn geen officiële cijfers over het aantal slachtoffers.

Volgens MBDHP heeft die aanval geleid tot een “massale ontheemding” van de bevolking.