Elon Musk excuseert zich bij Twitter-werknemer die zelf moest achterhalen dat hij ontslagen was

Twitter-topman Elon Musk heeft publiekelijk zijn excuses aangeboden aan Halli Thorleifsson, een voormalig werknemer van Twitter die eerder deze week zelf moest achterhalen of hij al dan niet ontslagen was.

Toen hij zich eind februari wilde aanmelden op zijn werkcomputer, merkte de IJslander Haraldur - Halli - Thorleifsson dat hij geen toegang meer had tot zijn account. Hij vreesde dat hij - net als duizenden anderen bij Twitter de voorbije maanden - ontslagen was en nam contact op met de HR-afdeling. Die konden hem vreemd genoeg echter geen antwoord geven.

En dus besloot Thorleifsson, die in dienst was als senior director productontwerp, contact op te nemen met Twitter-topman Elon Musk. Eerst via mail, maar omdat hij langs die weg geen antwoord kreeg, later ook via een tweet.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Handicap

Wat volgde, was een surreële conversatie waarin Musk de IJslander ondervroeg over zijn werk en tegelijk ook zijn handicap (Thorleifsson lijdt aan spierdystrofie en zit in een rolstoel) in twijfel trok. “De realiteit is dat deze kerel - die erg rijk is - niet echt werkte en als excuus beweerde dat hij aan een handicap leed die hem belette om te typen. Dat terwijl hij tegelijk wel een storm veroorzaakte op Twitter. Ik kan niet zeggen dat ik daar veel respect voor heb.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kort na de online conversatie met Musk zou Thorleifsson toch een mailtje krijgen van HR met daarin de melding dat hij daadwerkelijk ontslagen was. Al lijkt daar - volgens Musk zelf - misschien wel opnieuw verandering in te komen. De Twitter-topman heeft zich intussen geëxcuseerd bij de man en zegt dat hij er zelf aan twijfelt om “bij Twitter te blijven”. “Ik wil me verontschuldigen bij Halli omdat ik zijn situatie verkeerd ingeschat heb. Het was gebaseerd op dingen die mij gezegd waren die ofwel niet klopten ofwel wel klopten maar niet betekenisvol waren. Hij denkt erover na om bij Twitter te blijven.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Thorleifsson zelf lijkt echter al andere plannen te hebben. “Ik open zeer binnenkort een restaurant in het centrum van Reykjavik”, zo tweette hij. “De zaak is vernoemd naar mijn moeder.”