“Russen hebben oostelijke deel van Bachmoet veroverd”

De Russische Wagner-militie heeft “het hele oostelijke deel” van de stad Bachmoet, het epicentrum van de gevechten in Oost-Oekraïne, ingenomen. Dat meldt Wagner-baas Jevgeni Prigozjin woensdag. “Onze eenheden hebben alles ten oosten van de Bachmoetka-rivier onder controle”, aldus Prigozjin in een audioboodschap.

De voorbije dagen is de druk op de Oekraïense strijdkrachten die Bachmoet verdedigen fors toegenomen. De Russische troepen zijn aan een opmars bezig en dreigen de Oost-Oekraïense stad te omsingelen.

De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) lijkt woensdag de beweringen van Prigozjin te bevestigen en zegt dat het inderdaad “waarschijnlijk” is dat de Russen het oostelijke deel van de stad hadden veroverd na een “gecontroleerde terugtrekking” van de Oekraïense troepen uit de stad.

In een interview met CNN verzekerde de Oekraïense president Volodimir Zelenski echter dat zijn strijdkrachten “vastberaden” waren om de controle over de stad te behouden. “Dit is tactisch voor ons”, aldus Zelenski. “We begrijpen dat de Russen na Bachmoet verder zouden kunnen gaan. Ze zouden naar Kramatorsk kunnen gaan, ze zouden naar Sloviansk kunnen gaan, het zou na Bachmoet voor de Russen een open weg zijn naar andere gemeentes in Oekraïne, in de richting van Donetsk. Dat is waarom onze jongens daar blijven”, zo verklaarde de president.

Claims uit het conflictgebied zijn moeilijk onafhankelijk te verifiëren. Hoewel de strategische waarde van Bachmoet wordt betwist door militaire analisten, heeft de stad de voorbije weken aan symbolische én tactische waarde gewonnen, gezien de zware verliezen die beide partijen er hebben geleden. Het is de langste en dodelijkste strijd sinds het begin van het Russische offensief in februari 2022.