Internationale media sparen Club Brugge niet na afgang in Champions League: “Belgische chocolade” en “Dit jaar lukt niks voor hen

Dat Club Brugge met Benfica een zware tegenstander getroffen had in de achtste finales van de Champions League, dat stond als een paal boven water. Maar de 5-1 die de Belgische kampioen dinsdagavond in Lissabon om de oren kreeg voor zijn afscheid van het Europese toneel had toch veel weg van een afgang. In Portugal lachen ze hoe makkelijk het ging, terwijl ze in Italië, Spanje, Duitsland, Nederland en Engeland vooral kijken naar de dramatische reeks van Club in 2023.

“Belgische chocolade”, lacht de Portugese sportkrant A Bola. “Een zoet pakje Belgen werd rustig opgegeten door de Adelaars, die pas na een vijfde goal stopten met jagen. De roodhemden beschikten over een natuurlijke superioriteit en de kansen volgden elkaar op.” Voor de bezoekers is de krant streng: “Ze presenteerden zich bescheiden en ongeorganiseerd, zonder ook maar enige kans zich in het spel te moeien of aanspraak te maken op een gelijkspel.”

© BELGA

“De aanvallende ideeën van Club Brugge waren nihil, terwijl doelpuntenmachine Benfica ervoor bleef gaan tot de laatste minuut”, schrijft de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. “Het jaar 2023 was al slecht begonnen voor de Bruggelingen met slechts twee zeges, maar ze bewezen dat het nog slechter kon. Na amper één minuut leek het verhaal van de match al geschreven. De hakbal van Joao Mario werd nog geannuleerd door de VAR, maar het debacle bleef toch om de hoek loeren.”

Zwakke Brugse verdediging

“Benfica was niet alleen in de score, maar ook in het spel oppermachtig”, klinkt het bij de Spaanse sportkrant AS. “Ze toonden geen medelijden met een team dat in het slop zit, waarbij trainer Scott Parker bijna veroordeeld werd tot zijn ontslag.” Aan Brugse zijde zag het blad uit Madrid één duidelijke tekortkoming. “De Belgen zijn erg zwak in de verdediging en de Portugezen maakten indrukwekkend gebruik van de vrijgekomen ruimte.”

© BELGA

Ook in Duitsland kreeg de Brugse afgang weerklank. “Bij Club Brugge lukt dit jaar zo goed als niks”, is dagblad Bild streng na het debacle in Portugal. “In de competitie staat de Belgische kampioen maar vierde. De club heeft maar twee van zijn twaalf matchen dit jaar gewonnen. Net voor de generale repetitie van deze match gingen ze nog met duidelijke 3-0-cijfers onderuit bij degradatiekandidaat KV Oostende.”

Triest record voor Parker

Het Nederlandse Voetbal International heeft het dan weer over “een pijnlijke avond” voor Club Brugge. Zij hoorden ook hoe Noa Lang vooraf nog dacht kans te maken de 0-2 uit de heenmatch nog om te buigen. “Zo’n stunt zat er in Estádio da Luz echter geen moment in. De Belgen konden van begin af aan het tempo van Benfica simpelweg niet bijbenen.” Zij zagen wel hoe met Bjorn Meijer alsnog een landgenoot zich op het scorebord voetbalde. “De van FC Groningen overgenomen linksback hielp Club Brugge van de hatelijke nul af door de bal in de verre bovenhoek te knallen (5-1). Hoe mooi dat doelpunt ook was, het kon de pijn aan Belgische zijde niet verzachten.”

© EPA-EFE

“Club Brugge zag er maar zelden uit alsof het de zaken zou kunnen omdraaien”, weet de Britse openbare omroep BBC. “Ze konden Benfica nog 38 minuten afhouden, maar na de 1-0 capituleerden ze.” Zij volgden de match met speciale aandacht omdat met Scott Parker een Engelsman aan het roer stond van Club. “Maar die zal zo’n zware nederlaag niet verwacht hebben: ze verloren met 5-1 in Portugal en met 7-1 in totaal. Daardoor wordt Parker de eerste Engelse manager die vijf goals slikt in de Champions League. Club Brugge kon sinds zijn aanstelling in december nog maar twee matchen winnen, en na de match zei hij te accepteren dat zijn toekomst niet langer in zijn handen ligt.”