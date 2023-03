Hoge wachttijden voor Brusselse metro’s door vakbondsacties, MIVB raadt aan alternatief te zoeken

Door vakbondsacties in het kader van Internationale Vrouwendag rijden de Brusselse metro’s aan een lagere frequentie. De wachttijden in de stations kunnen daardoor fors oplopen. De MIVB raadt reizigers aan een alternatief te zoeken. Ook op bus en tram is er hinder, maar daar zijn de wachttijden iets beperkter.

Alle lijnen, zowel metro, tram als bus, rijden, maar dat gebeurt dus wel aan een iets lagere frequentie. Ook later op de dag kan er nog hinder zijn door acties in het kader van Vrouwendag. Zo is er later op de dag nog een manifestatie in de hoofdstad.

De sneeuw veroorzaakt woensdag alvast geen hinder op het MIVB-net, zegt woordvoerster An Van hamme nog.

De MIVB waarschuwde dinsdag al voor de acties van woensdag. Op de dag van de nationale staking, vrijdag, verwacht de openbaarvervoersmaatschappij een ernstige verstoring van de bus-, tram- en metrolijnen.