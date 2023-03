ONDERWIJZER. Bekijk hier hoe de scholen in jouw buurt scoren: hoeveel C-attesten reiken ze uit en hoeveel leerlingen halen later hoger diploma?

Het Nieuwsblad bundelt tal van nooit eerder gepubliceerde gegevens over élke middelbare school in een handige tool. Hoeveel leerlingen stromen er vanuit de middelbare school in jouw buurt door naar hoger onderwijs, en hoe doen die het daar? Hoeveel A-, B-, en C-attesten worden er in de school uitgereikt? Hoe divers zijn de middelbare scholen in jouw buurt? Ontdek het hier in onze ONDERWIJZER.