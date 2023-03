Dreiging met aanslag op Brusselse metro, politie doet sweepings, veiligheidsdiensten extra waakzaam

Het parket is een onderzoek gestart naar een persoon die tot tweemaal toe dreigde met een aanslag in Brussel. In anonieme mails die hij verstuurde naar de Europese Instellingen zei hij dat hij een aanslag zou plegen op de metro en tegen de LGBTQ+-gemeenschap in de hoofdstad. De aanslag op de metro zou vandaag plaatsvinden.

“Er is ons afgelopen nacht inderdaad een mail overgemaakt waarin gedreigd werd met een aanslag op een Brusselse metrolijn”, zegt An Berger van de federale politie. “Die was niet bij ons aangekomen, maar werd ons overgemaakt door de bestemmeling. We hebben de dreiging meteen zeer ernstig genomen en een grondige sweeping uitgevoerd, waarbij niets verdachts is aangetroffen. Vandaag is er nog een verhoogde waakzaamheid.”

De mails zijn in het Russisch opgesteld. Eén eerste mail aan de Europese Instellingen in Brussel zou dateren van 16 februari. Daarin dreigt de persoon met een aanslag op de metrolijn Rogier-Yser, langsheen de Brusselse kleine Ring, vlakbij het Noordstation. De tweede mail van 3 maart is nog specifieker. Opnieuw in het Russisch zegt de persoon dat er een aanslag zal komen tegen de LGBTQ+-gemeenschap.

Hoewel er eerst uitgegaan werd van loze bedreigingen neemt het gerecht deze zaak nu toch serieus. “Het parket is een onderzoek gestart”, zegt Willemien Baert, woordvoerster van het Brusselse parket. Woensdagochtend zouden politieagenten met explosievenhonden sweepings hebben uitgevoerd op bepaalde metrotrajecten. “De resultaten zijn negatief. Er is niets verdacht gevonden”, zegt Baert nog.

“Houd je gedeisd”

De Amerikaanse ambassade in Brussel heeft ook een veiligheidsalert uitgestuurd. “Wees voorzichtig als je in of in de omgeving van Brussel bent”, luidt het onder meer. “Probeer menigtes te vermijden, houd je gedeisd, wees je altijd bewust van je omgeving en houd ook lokale media-updates in de gaten”, zo staat onder meer te lezen.