Dan toch geen zomerse transfer? “Eden Hazard wil contract bij Real Madrid uitdoen”

Eden Hazard komt momenteel amper nog in de plannen van Real Madrid voor, maar de ex-Rode Duivel lijkt niet van plan andere oorden op te zoeken. Volgens het doorgaans betrouwbare The Athletic wil de Belgische flankaanvaller zijn contract, dat afloopt in 2024, uitdoen.

The Athletic weet dat Hazard vorige maand een onderhoud met de club heeft gehad over zijn situatie. Trainer Carlo Ancelotti doet immers nog maar amper beroep op de 32-jarige Hazard, die door blessures bij Real Madrid nooit heeft kunnen brengen wat hij bij Chelsea bracht. In het verleden werd Hazard al een paar keer aan een transfer of uitleenbeurt gelinkt, maar de Belg zou de Madrilenen nu hebben meegedeeld dat hij zijn huidige contract wil uitdoen “om persoonlijke en professionele redenen”.

Met de transfer van Hazard naar Real was in 2019 een bedrag van 100 miljoen euro gemoeid, dat met bonussen nog kon oplopen tot 140 miljoen euro. Daarbij sloot de Belg een contract af dat hem jaarlijks meer dan 20 miljoen euro oplevert en hem tot op vandaag de best betaalde speler van de kern van Real Madrid maakt. Dat contract wil hij uiteraard niet zomaar opgeven. Bovendien is de familie-Hazard intussen goed gesetteld in Madrid, weet The Athletic. Zoon Leo heeft zich vorige maand zelfs aangesloten bij de jeugd van Real.

Hazard speelde dit seizoen in alle competities samen nog geen driehonderd minuten voor Real Madrid. De laatste keer dat hij in actie kwam, is al meer dan twee maanden geleden. In Madrid zouden ze hem daarom liever zien vertrekken om van zijn zware contract af te raken, maar zonder medewerking van Hazard zelf zal dat niet lukken. Intussen is de voormalige kapitein ook al afgezwaaid bij de Rode Duivels. Hij maakte na het WK in Qatar zijn afscheid bekend.