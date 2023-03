Vier doden bij treinongeval in Egypte

Het ongeval vond plaats in de stad Qalyub, ten noorden van Caïro. De trein ontspoorde toen die het station binnenreed, meldden de Egyptische spoorwegen. De trein was onderweg van de hoofdstad naar Menoef, in de Nijldelta. De treinbestuurder negeerde signalen en reed in op een stootblok. Daardoor ontspoorden de locomotief en de eerste wagon.