Zo vader zo zoon: debutant Milan (18) is zoon van gewezen Antwerp-speler Björn Smits

Milan Smits mocht zondag invallen in de met 5-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen KV Mechelen.

Met Gerard Vandeplas (17) en Milan Smits (18) maakten zondag opnieuw twee jeugd-producten van Antwerp FC hun debuut bij de A-ploeg. De familienaam van laatst-genoemde doet een belletje rinkelen, want Milan is de zoon van Berendrechtenaar Björn Smits (47), de voormalige middenvelder die in de jaren 90 zelf ook zes jaar op de Bosuil voetbalde. “Milan beleeft zijn droom, bij een geweldige club. Als hij zo doorgaat, komt dat profcontract er wel.”