Delhaize maakt thuislevering tijdelijk gratis

Delhaize besliste om zijn Collect-service, waarbij klanten hun boodschappen aan een winkel komen afhalen, tot 20 maart stop te zetten. De keten doet dat omdat er sociale onrust heerst na de aankondiging dat de directie de eigen winkels wil overdragen aan zelfstandige uitbaters.

Als alternatief biedt Delhaize zijn klanten gratis thuisbezorging aan. Die dienst is niet onderbroken, want de leveringen gebeuren vanuit een e-commercedepot in Puurs. Het personeel daar wordt niet getroffen door de plannen, want Delhaize wil die activiteit in eigen beheer houden.

Volgens Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver heeft de thuisleveringsdienst voldoende capaciteit om aan een hogere vraag te voldoen.

De goederen met een korte houdbaarheid die nog in de gesloten winkels liggen, probeert Delhaize ondertussen aan sociale organisaties zoals de voedselbanken te schenken.