Man krijgt ongevraagd eten thuis geleverd, eet het op en krijgt dan bezoek van furieuze besteller

Wat doe je als er plots een Uber Eats-koerier aan je deur staat en een maaltijd levert die je niet had besteld? Alles opeten? Mogelijk, maar houd er dan wel rekening mee dat diegene die het eten bestelde, even later aan je deur kan staan. En niet blij is.

“Ik vond het wat vreemd, maar in eerste instantie dacht ik: hey, gratis eten.” Een man die de gebruikersnaam “u/DrKiIIgood” hanteert, vertelt op Reddit over een bizar incident waar hij onlangs mee geconfronteerd werd.

Noch hij, noch zijn huisgenoot hadden eten besteld, maar toch stond er plots een koerier van Uber Eats met een levering aan hun deur. De man zei eerlijk dat hij niets had besteld, maar na controle bleek de koerier toch op het juiste adres te zijn. De koerier vertelde aan de man dat hij het eten dan maar mocht houden en vertrok.

De man en zijn huisgenoot besloten de gratis maaltijd op te eten, maar kregen daar al snel spijt van. “Niet veel later klopte er een mij onbekende jongeman aan de deur en hij vroeg of Uber Eats hier al iets had geleverd. Ik antwoordde ja en zei dat we alles al hadden opgegeten, waarna hij meteen tegen mij begon te schreeuwen. Hij zei dat het 50 dollar was en dat ik ervoor moest betalen.”

De man weigerde. “Ik zei tegen de jongeman dat hij contact moest opnemen met de klantenservice van Uber Eats als er een probleem was met zijn bestelling. Hij werd woest, riep nog enkele verwijten en liep dan weg.”

Poging tot oplichting?

Enkele Reddit-gebruikers dachten dat het hier om oplichterij ging. “Kerel koopt een maaltijd, voert het verkeerde adres in, wacht op bezorging, krijgt zijn geld terug omdat hij zijn eten niet heeft gekregen, wacht even, gaat dan naar het leveradres om de bewoner te intimideren om de kosten terug te betalen. Winst.”