Verdachte van drievoudige moord in Kessel-Lo vrijgelaten door raadkamer, parket in beroep

De 23-jarige man die onder aanhoudingsbevel is geplaatst in het onderzoek naar de drievoudige moord in Kessel-Lo, is door de Leuvense raadkamer vrijgelaten. Dat bevestigt het Leuvense parket, dat wel in beroep gaat tegen de beslissing. De kamer van inbeschuldigingstelling moet zich nu binnen de vijftien dagen over het dossier buigen.

De man, een kennis van de zoon die op 11 juni samen met zijn moeder en een vriend des huizes slachtoffer werd van de moord, heeft altijd zijn betrokkenheid bij de feiten ontkend.

De feiten vonden plaats in de nacht van 10 op 11 juni in een woning in de Zavelstraat in Kessel-Lo en kostten het leven aan drie personen. Het ging om de 54-jarige bewoonster van het huis, haar 23-jarige zoon en een vriend des huizes van 47 jaar. Een van de slachtoffers kon omstreeks 3 uur nog de hulpdiensten verwittigen maar toen de politie ter plaatse kwam, trof ze de levenloze lichamen van de drie bewoners aan. Die waren om het leven gebracht met messteken.

Twee dagen na de feiten, op 13 juni, werden bij twee huiszoekingen in het Leuvense twee personen opgepakt voor verhoor, maar die twee mensen werden nog dezelfde dag vrijgelaten en niet in verdenking gesteld.

Begin augustus werd dan een huiszoeking uitgevoerd in een andere woning in de Zavelstraat, en werd de 23-jarige bewoner van dat pand meegenomen voor verhoor. Ook bij de ouders van de man werd een huiszoeking uitgevoerd. De twintiger werd toen ook verhoord, maar na dat verhoor opnieuw in vrijheid gesteld.

Op 15 september werd dezelfde 23-jarige man dan opnieuw opgepakt, en ditmaal onder aanhoudingsbevel geplaatst voor moord. Eind november werd de man al door de kamer van inbeschuldigingstelling onder elektronisch toezicht geplaatst.