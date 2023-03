“Zoals Duitsland in de jaren 30”: tv-presentator Gary Lineker onder vuur na kritiek op Brits asielbeleid

De Britse ex-voetballer en tv-presentator Gary Lineker (62) postte een aantal kritische tweets over het immigratiebeleid in het Verenigd Koninkrijk. Dinsdag deed de regering een nieuw plan uit de doeken om illegale migratie tegen te gaan. Lineker vergelijkt dit met de situatie in nazi-Duitsland.

De presentator van voetbalprogramma Match of the dayop de BBC noemt het nieuwe Britse beleid “wreed”. Dat reageerde hij onder een video waarin minister van Binnenlandse Zaken, Suella Braverman (Conservatieve Partij), de omstreden ‘Illegal Migration Bill’ voorstelde onder het motto: “We moeten de bootjes stoppen.” De wet zou de migratiecrisis moeten helpen oplossen. Migranten en vluchtelingen die illegaal het land binnenkomen, zullen geen asiel meer kunnen aanvragen en het zal hen verboden worden om later nog naar het Verenigd Koninkrijk terug te keren.

Lineker reageerde op Twitter: “Lieve hemel, dit is meer dan afschuwelijk.” Toen iemand hem terugfloot omdat hij te ver zou gaan, verdedigde hij zich: “Er is geen enorme toestroom. Wij nemen veel minder vluchtelingen op dan andere grote Europese landen. Dit is gewoon een onmetelijk wreed beleid, gericht op de meest kwetsbare mensen, in een taal die niet veel verschilt van degene die Duitsland gebruikte in de jaren 30, en ik ga mijn boekje te buiten?”

Verschillende parlementsleden van de Conservatieve Partij zijn boos omwille van Linekers kritiek en vragen de BBC, waarvoor hij werkt, hier iets aan te doen. Een woordvoerder liet weten dat ze er met hem over zouden praten en hem “aan zijn verantwoordelijkheden herinneren”.

Dit is niet de eerste keer dat Lineker zich kritisch uitlaat over de beslissingen van een Conservatieve regering of opkomt voor de rechten van migranten. Naast hem stellen ook leden van de oppositie en mensenrechtenorganisaties zich vragen bij de nieuwe wet.

