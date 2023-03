JOUW MENING. Speel jij soms mee met de Nationale Loterij?

Voor de tweede keer in korte tijd valt de grote pot van Euromillions in ons land. De Nationale Loterij laat weten dat de winnaar(s) 144.966.391 euro mogen bijschrijven op hun rekening. Zo’n gigantische som doet het water in de mond lopen, maar het blijft natuurlijk een kansspel. Wat doe jij? Speel jij soms mee met de Nationale Loterij?