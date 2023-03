JOUW MENING. “Een dergelijke pensioenregeling is te riant en niet legitiem in vergelijking met de sociale noden”

Het Nieuwsblad geeft om jouw mening. We vroegen onze lezers wat ze vonden van de uitspraken van Siegfried Bracke, de staking van het Delhaizepersoneel en of Vlaanderen te weinig respect heeft voor huishoudhulpen.

Delhaize wil alle 128 winkels overdragen aan zelfstandigen: “Choquerend, dit komt hard aan”

Delhaize wil stoppen met de uitbating van zijn eigen winkels en ze allemaal overdragen aan zelfstandigen. Dat kondigde de directie dinsdagochtend aan op een bijzondere ondernemingsraad in Zellik. Het nieuws slaat in als een bom bij de vakbonden en de Delhaizemedewerkers. Veel winkels legden spontaan het werk neer.

Onze lezers waren grotendeels begripvol voor het personeel. “Het betekent een grote onzekerheid voor de toekomst”, laat Steve P. weten. “Het personeel is maar tijdelijk beschermd. Daarna doet de nieuwe eigenaar wat hij wil. Stel je maar eens voor dat je aan het einde van je loopbaan zit, en dit krijgt voorgeschoteld.” Marc V sluit zich daarbij aan: “Met de beslissing van de directie wint het personeel niks. Minder macht voor vakbonden, werken op zondag, lagere lonen… Enkel de aandeelhouders winnen. Toch zal het de meeste buitenstaanders worst wezen. Zolang zij op zondag hun inkopen kunnen doen, is ’t goed.” Toch roepen enkele lezers ook op tot rust. “Laat ons de situatie van winkel op winkel afwachten. Verandering is niet altijd slechter”, geeft Elke H. nog mee.

Siegfried Bracke (N-VA) reageert voor het eerst op pensioenheisa en spaart daarbij ook partijgenoten niet: “Ronduit schandelijk”

Siegfried Bracke heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op het nieuws van de “onwettige” pensioenextra’s die hij als oud-Kamervoorzitter ontvangen heeft. Hij geeft aan dat er “niets illegaals of duisters” aan de uittredingsvergoeding is. “Ze staan in verschillende documenten, worden door verschillende instanties gecontroleerd. Dat sommige parlementsleden dat niet weten, is een probleem van een andere orde”, aldus Bracke. “De media en de politiek verspreiden een hitsig verhaal dat wemelt van de feitelijke fouten en sfeerschepping.” Ook voor politici uit zijn eigen partij is Bracke zeer scherp.

“Juridisch zal het vermoedelijk wel oké zijn, gezien de jaarlijkse goedkeuring door de Kamer”, zegt lezer Jan D, “maar het is ethisch dat deze vergoedingen moeilijk verdedigbaar zijn.” Heel wat anderen zijn het daarmee eens. “Het gaat niet om wat kan volgens de regels, maar om wat legitiem is”, zegt Stijn O. “Een dergelijke pensioenregeling is te riant en niet legitiem in vergelijking met de grote sociale noden.”

Huishoudhulp Shana (25) kreeg ongepaste opmerking over haar borsten tijdens het poetsen, en ze is niet alleen

Het Werkbaarheidsfonds zet een grootschalige campagne op om meer respect voor huishoudhulpen te vragen. De meest voorkomende vormen van grensoverschrijdend gedrag worden belicht, van pesterijen en fysieke of verbale agressie tot discriminatie. “Maar we vragen in het algemeen ook meer respect,” zegt Peter Van de Veire, algemeen directeur van het Werkbaarheidsfonds voor dienstencheques. “Een huishoudhulp vertelde over een adres waar alle verwarmingen werden afgezet. Die persoon moest dan bij een temperatuur van 14 graden poetsen.”

Lezer Kathleen V. herkent dat verhaal. “Ik heb het ook al meegemaakt. Of ik werd via de camera’s bespied.” Evelien C. werkte vroeger als huishoudhulp: “Ik heb veel lieve klanten gehad, maar ook klanten zonder respect. Het ergste vind ik dat als ik dat aankaartte op het bureau, ik als antwoord kreeg dat de klant koning is. Dan laat je het rusten.” Denny D. begeleidt hoofdzakelijk mensen in de poets- en huishoudhulp, en komt dergelijke situaties ook tegen. “Gelukkig zijn de slechte situaties in de minderheid. Wij staan wél heel hard achter onze mensen in zulke gevallen.”