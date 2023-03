53 doden en vermisten na instorting Chinese steenkoolmijn

De balans van de instorting van een steenkoolmijn in februari in China ligt op “53 doden en vermisten”, zo heeft een minister gezegd.

Op 22 februari stortte in de regio Binnen-Mongolië, in het noorden van het land, een 180 meter hoge heuvel in een open steenkoolmijn in. Tientallen mensen en voertuigen werden bedolven. Binnen-Mongolië is een grote producent van steenkool in China.

Bij de reddingsoperaties, waaraan honderden hulpverleners meewerkten, konden zes overlevenden teruggevonden worden en werden zes lichamen geborgen. Twee weken na het ongeval bevestigde minister van Noodsituaties Wang Xiangxi dat sindsdien geen enkel slachtoffer werd gevonden.

Door de instorting van de mijn “zijn er 53 doden of vermisten, wat ons diep bedroefd stemt”, zei Wang in de rand van de jaarlijkse zitting van het parlement in Peking. “Er moeten verregaande lessen uit getrokken worden”, aldus de minister, die “absolute prioriteit” zal geven aan het voorkomen van ongevallen in de toekomst.