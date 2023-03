Moeder van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin moet worden geschrapt worden van Europese sanctielijst

De zaak draait rond Violetta Prigozjina. De vrouw kwam in het kader van het conflict tussen Rusland en Oekraïne op de sanctielijst van de EU terecht. Wie op die lijst staat, mag onder meer niet meer naar de EU reizen en ziet zijn rekeningen geblokkeerd.

De EU zette de vrouw op de lijst omdat ze eigenaar is van Concord Management and Consulting LLC. Dat bedrijf maakt deel uit van de Concord-groep, die werd opgericht door haar zoon en tot 2019 ook zijn eigendom was. Prigozjina is ook eigenaar van andere ondernemingen die banden hebben met haar zoon. Volgens de EU heeft de vrouw daarom acties en beleidsmaatregelen gesteund die de “territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen”.

Violetta Prigozjina wilde haar naam geschrapt zien van de lijst en vroeg het Gerecht van eerste aanleg bij het Europees Hof van Justitie om zich over de zaak buigen. Dat Gerecht volgt haar nu. In een arrest van woensdag merkt het Gerecht op dat uit het dossier blijkt dat Prigozjina sinds 2017 geen eigenaar meer is van Concord Management and Consulting. Nog volgens het Europese Hof kan de EU niet aantonen dat de vrouw op het moment dat ze op de sanctielijst terechtkwam nog eigenaar was van andere ondernemingen die banden hebben met haar zoon.

Dat de vrouw op de sanctielijst terechtkwam, lijkt dus enkel gebaseerd op de familieband tussen de twee, aldus het Gerecht. “Dat volstaat niet om haar opneming op de lijst te rechtvaardigen.”