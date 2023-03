Recordopbrengst als troost: Club Brugge is eerste Belgische club die een kleine 50 miljoen euro overhoudt aan Champions League

Voor de start van de campagne was Club Brugge net zoals elk van de 32 teams die meededen aan de poulefase van de Champions League al zeker van een deelnamepremie van 15,64 miljoen euro. Die werd nog aangevuld met een coëfficiëntenbonus van 5,685 miljoen euro. Elk van de drie zeges in de groepsfase betekende telkens 2,8 miljoen euro extra, terwijl de twee draws elk nog eens 930.000 euro opleverden. Kwalificatie voor de achtste finales leverde nog eens 9,6 miljoen euro op.

Dat brengt de teller al zeker op ruim 41 miljoen euro extra inkomsten op basis van sportieve resultaten (kwalificatie als Belgisch kampioen inbegrepen). Club Brugge heeft ook nog twee grote inkomstenbronnen van de Champions League die iets minder exact te bepalen zijn: inkomsten op basis van tv-gelden en alle omzet verbonden aan de thuiswedstrijden die het organiseerde.

Bijna dubbel zoveel inkomsten als AA Gent in 2016

Voor de eerste categorie is het afhankelijk van de Europese voetbalbond UEFA, die de tv-gelden van de Champions League verdeelt op basis van de marketpool. Daar heeft Club Brugge pech. Doordat de Belgische tv-markt niet zo groot is, zal dat bedrag afgaande op de voorbije jaren waarschijnlijk slechts een kleine twee miljoen euro bedragen. Ter vergelijking: het door Club Brugge verslagen Atlético Madrid vangt als nummer drie van Spanje een bedrag van om en bij de twaalf miljoen euro uit de marketpool.

© ISOPIX

Daarnaast zijn er dus ook nog de inkomsten van de ticketverkoop, catering en andere geldstromen verbonden aan de vier Champions League-thuiswedstrijden die Club Brugge mocht organiseren tegen Leverkusen, Porto, Atlético Madrid en Benfica. Dat komt neer op zo’n anderhalf miljoen euro per wedstrijd, al is dat cijfer opnieuw gebaseerd op voorgaande (minder succesvolle) campagnes.

In totaal zal Club Brugge dus een kleine vijftig miljoen euro overhouden aan deze Champions League-campagne. Dat is veruit een record. AA Gent, de laatste Belgische club die tot in de achtste finales van de Champions League raakte, hield daar zeven jaar geleden ‘amper’ 26 miljoen euro aan over.