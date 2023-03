NAVO: “Nog altijd onduidelijk wie verantwoordelijk is voor sabotage Nord Stream”

Het is nog steeds niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de Nord Stream-pijpleidingen in september vorig jaar. Dat heeft Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, woensdag gezegd.

De krant The New York times meldde dinsdag dat inlichtingendiensten denken dat een pro-Oekraïense groep de pijplijnen saboteerde, maar dat er geen bewijs is dat de sabotage aan president Volodimir Zelenski of zijn entourage linkt. De krant vernam van functionarissen - die anoniem wilden blijven - dat de explosieven waarschijnlijk “met de hulp van ervaren duikers werden geplaatst, die niet voor militaire of inlichtingendiensten leken te werken”.

De regering in Kiev ontkent elke verantwoordelijkheid. “We weten dat de Nord Stream-pijpleidingen bewust gesaboteerd werden, maar we weten nog niet wie daar verantwoordelijk voor is”, zo verklaarde Stoltenberg tijdens een persconferentie in het Zweedse Stockholm. “Er zijn nog altijd meerdere nationale onderzoeken aan de gang, ik denk dat het goed is om te wachten tot die afgerond zijn voor we een verantwoordelijke kunnen aanduiden.”

Bachmoet

Stoltenberg zei ook dat het “niet uit te sluiten valt” dat Bachmoet, het epicentrum van de gevechten in Oost-Oekraïne, in de komende dagen in handen van de Russen zou vallen. “Dat zou niet noodzakelijk een keerpunt in de oorlog weergeven, maar het benadrukt dat we Rusland niet zouden mogen onderschatten”, aldus Stoltenberg.

Stoltenberg is momenteel in het Zweedse Stockholm, voor een bijeenkomst met de Europese ministers van Defensie. Ze bespreken er de munitiebevoorrading van Oekraïne.