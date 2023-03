Tiktok opent twee extra Europese datacenters

Momenteel worden de gegevens van Europese gebruikers van de app, eigendom van het Chinese concern Bytedance, in Singapore en de Verenigde Staten bewaard. Vorig jaar kondigde Tiktok al een eerste datacenter in Dublin aan. Dat zou tegen het einde van de maand in gebruik worden genomen. De twee nieuwe zouden tegen eind dit jaar operationeel kunnen zijn.

“We beginnen nog dit jaar met het lokaal opslaan van Europese Tiktok-gebruikersgegevens en de migratie zal doorgaan tot in 2024”, zegt het bedrijf. “Zodra de drie datacenters operationeel zijn, vertegenwoordigen ze een totale jaarlijkse investering van 1,2 miljard euro.”

In westerse landen heerst bezorgdheid dat gegevens via de app bij de Chinese autoriteiten zouden kunnen belanden. Het bedrijf zelf wijst dat af en zegt dat het nooit aanvragen in die richting van de Chinese overheid heeft gekregen en er ook niet op in zou gaan.

Net als in de Verenigde Staten rolt Tiktok in Europa een plan uit waarmee het tracht te overtuigen dat de gegevensverwerking correct verloopt. Het wordt onmogelijk voor de Chinese overheid om Tiktok te verplichten Europese gegevens over te dragen, zegt het bedrijf. Externe controles en doorlichtingen zouden het risico op toegang via een achterpoortje bovendien minimaliseren.

Werknemers van het bedrijf buiten Europa zullen wel nog toegang hebben tot data, maar alleen voor specifieke redenen en met strikte procedures waarop een extern bedrijf zal toekijken, klinkt het.

De Europese Commissie en andere Europese instellingen hebben hun personeel de laatste weken opdracht gegeven de app te verwijderen van hun werktelefoon, verwijzend naar bezorgdheden over privacy en cyberveiligheid.