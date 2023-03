Financieel directeur die 665.000 euro van politiezone verduisterde, riskeert 3 jaar cel

In 2021 kwam aan het licht dat Guy S. (51) als financieel verantwoordelijke van de politiezone Midow geld verduisterde. Uiteindelijk bleek hij ruim 665.000 euro gestolen te hebben van zijn werkgever. De rechtbank eist nu een streng signaal.

Nu eens 1.000 euro, dan eens 2.000 euro. Op het einde van de week haalde Guy S. (51) steevast cash geld af. Niet van zijn eigen rekening, wel die van de politiezone Midow. Hij werkte al sinds 1999 voor de gemeente Wielsbeke en werd er financieel directeur, in die hoedanigheid werd hij ook aangesteld als bijzonder rekenplichtige. Een vertrouwensfunctie die de man, een autoriteit in zijn vak, al sinds 2006 bleek te misbruiken. Alles samen maakte hij 665.289 euro weg.

Ontslag

De feiten kwamen naar boven toen eind 2020 de bank verdachte handelingen opmerkte. S. zelf hield de boot af, meldde zich ziek en nam uiteindelijk ontslag in april 2021. In die maand bekent hij de feiten schriftelijk aan de slachtoffers. Een bom ontplofte. “Hij genoot een groot vertrouwen in zijn functie en die heeft hij beschaamd om een dure levensstijl aan te houden”, aldus de Procureur des Konings.

Die wil een streng signaal en vorderde een celstraf van drie jaar, waarvan zes maanden effectief. Daarnaast eist het parket dat S. tien jaar uit de rechten ontzet wordt en een beroepsverbod van tien jaar wordt opgelegd. Zelf pleitte de raadsman van S. voor een werkstraf. De feiten werden niet ontkend.

Levensdoel

De beklaagde zei van de terugbetaling zijn nieuwe levensdoel te hebben gemaakt en lichtte zijn drijfveer toe. “Aanvankelijk deed ik het uit financiële noodzaak, met de gedachte alles terug te betalen. Op den duur werd het impulsief en deed ik het om eten, kleren en auto’s te kunnen bekostigen. Plots zat ik erin verstrikt.”

Koenraad Degroote, burgemeester van Dentergem en voorzitter van de politieraad, hoopt dat het geld nog gerecupereerd wordt. “Over de vordering spreken we ons niet uit, maar we hopen op een duidelijk signaal dat dit niet door de beugel kan”, zegt hij.

Uitspraak op 29 maart.

