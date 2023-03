Slechts derde van treinen rijdt vrijdag, hinder grootst in Wallonië

De spoorhinder start donderdagavond om 22 uur en zal heel vrijdag aanhouden. Tussen de grote steden zal de helft van de IC-treinen rijden. Van de voorstedelijke S-treinen en de lokale L-treinen rijdt een derde. Bijna alle P-treinen, die worden ingelegd tijdens de ochtend- en avondspits, worden geschrapt. De NMBS werkte de alternatieve dienstregeling uit op basis van het personeel - ook dat van spoornetbeheerder Infrabel - dat heeft aangegeven niet te zullen deelnemen aan de staking.

In Wallonië zal de hinder groter zijn dan in Vlaanderen. De NMBS geeft aan dat er helemaal geen treinverkeer zal zijn in het grootste deel van de provincies Namen en Luxemburg, rond Ottignies in Waals-Brabant en tussen Luik en Hoei. “Dat komt doordat er onvoldoende personeel beschikbaar is in de seinhuizen van Infrabel in Namen en Luik, die noodzakelijk zijn om het treinverkeer veilig te laten verlopen”, luidt het. “Ook in een aantal andere stations in het land zullen er weinig tot geen treinen stoppen.”

De NMBS raadt reizigers aan om indien mogelijk thuis te werken en op zoek te gaan naar een alternatief. Wie toch de trein neemt, raadpleegt best de routeplanner voor het vertrek naar het station. De schermen en routeplanner van de NMBS zullen alleen de treinen aangeven die effectief rijden.