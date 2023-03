Ook Tsjechië bestempelt TikTok als “bedreiging” voor nationale veiligheid

Het Tsjechische nationale bureau voor cyberveiligheid NUKIB heeft gewaarschuwd voor de mogelijke dreiging die uitgaat van het populaire Chinese platform TikTok. Met name als de populaire app geïnstalleerd zou worden op apparaten die toegang hebben tot “kritieke informatie- en communicatie-infrastructuur”.

NUKIB maakt zich hoofdzakelijk zorgen over de hoeveelheid gegevens die door de app worden verzameld en de manier waarop die worden verwerkt. TikTok is eigendom van het Chinese technologiebedrijf ByteDance en ligt onder vuur sinds het bedrijf toegaf dat bepaalde werknemers toegang hadden tot gegevens van gebruikers in de Verenigde Staten en Europa.

In verschillende landen, waaronder de VS en Canada, werd het gebruik van de app al aan banden gelegd. Ook de Europese Commissie en het Europees Parlement verboden het gebruik van de app op zakelijke toestellen.