Kortrijk/Ingelmunster

Hondsdolle omaatjes die hun familie ontleden, vierendelen en de lever uitrukken? Daarmee is ‘Rabid Grannies’ nog altijd een van Belgiës meest verkochte films ooit. Een cultklassieker met fans als Jan Verheyen en Quentin Tarantino. Voor hen is er goed nieuws: producer Johan Vandewoestijne is na 35 jaar klaar met het script voor een sequel.