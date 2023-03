Man moet ex 204.000 euro betalen voor 25 jaar huishoudelijk werk

Een rechtbank in Velez-Malaga heeft een zakenman veroordeeld tot het betalen van zo’n 204.000 euro aan zijn ex-vrouw. Die overwinning deelt de vrouw, genaamd Ivana Moral (48), in de hoop andere vrouwen te inspireren. Ze stond tijdens hun huwelijk steeds in voor het huishouden en de zorg voor hun twee dochters en dreigde na de scheiding met niets achter te blijven.

De rechter oordeelde dat Ivana’s ex-man haar een recordbedrag van 204.624,86 euro verschuldigd is. Ivana richtte zich gedurende het huwelijk van 25 jaar lang op het huishoudelijk werk, zodat haar man zijn zaak, een succesvolle sportschool, kon uitbouwen. Maar ze deelde niet in de winsten. Toen het koppel in 1995 trouwde, kozen ze op aandringen van haar man namelijk voor een systeem van scheiding van goederen. Maar Ivana wou niet langer in die constante afhankelijkheid van haar man leven en vroeg in 2020 een scheiding aan.“Dit was duidelijk een geval van misbruik om financieel volledig buitengesloten te worden, zonder iets over te houden na het einde van mijn huwelijk”, zei Ivana een I News.

Nu krijgt ze een vergoeding voor haar jarenlange werk. Dat vonnis werd gisteren bekendgemaakt, symbolisch één dag voor Internationale Vrouwendag. De rechter berekende het bedrag van die compensatie op basis van het geldende minimumloon tijdens de 25 jaar dat het koppel gehuwd was. Haar ex-man moet haar de komende twee jaar ook een pensioen van 500 euro per maand uitbetalen en zijn dochters, van 14 en 19 jaar oud, respectievelijk 400 en 600 euro.

Ivana is blij met het vonnis en hoopt een inspiratie te zijn voor andere vrouwen. “De reden dat ik besloot de media in te lichten, is dat ik wil dat vrouwen weten dat we aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor huishoudelijk werk, als er een overeenkomst is inzake scheiding van goederen”, zegt ze. De uitspraak is nog niet definitief en haar ex-man kan nog beroep aantekenen. Dat zal hij vermoedelijk ook doen, want hij wou Ivana enkel recht geven op de helft van hun huis en bezittingen, maar niets meer.