400.000 in beslag genomen glasaaltjes vrijgelaten in Vlaamse wateren

De zes handelaars van Maleisische afkomst die in bezit waren van de glasaaltjes zijn gearresteerd. Ze wilden de glasaaltjes via Qatar en Vietnam naar Maleisië smokkelen. De jonge palingen zijn populair bij Aziatische consumenten. De hoge prijzen op de zwarte markt maken dat deze soort uiterst kwetsbaar is voor illegale handel. De in beslag genomen aaltjes hadden in totaal een marktwaarde van 400.000 euro.

De douaneambtenaren van de FOD Financiën namen de glasaaltjes in beslag en droegen ze over aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek dat de diertjes tijdelijk in quarantaine hield. Er is onderzocht of het wel degelijk over de Europese paling ging en of de dieren niet geïnfecteerd waren met virussen of ziekten. Dat was niet het geval, en daarom kon het Agentschap Natuur en Bos de aaltjes uitzetten in enkele waterlopen, zoals de Demer en de Boven-Schelde.

Glasaaltjes zijn bedreigde diersoorten die niet verhandeld mogen worden zonder de nodige certificaten die moeten aangevraagd worden bij de dienst CITES van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.