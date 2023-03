Brian Riemer gelooft in een stunt in de Conference League: “Ik geloof dat we Villarreal kunnen kloppen”

Anderlecht ziet de Europese match tegen Villarreal donderdag niet als bijzaak. De competitie is ook belangrijk, maar coach Brian Riemer gaat niet zomaar roteren in de Conference League. De 35-jarige Vertonghen mag aan de aftrap verwacht worden. “In grote matchen worden grote spelers vaak nog beter.”

Bij Anderlecht zagen ze vanochtend witte sneeuw. Hopelijk zien ze morgen tegen Villarreal geen zwarte sneeuw in de 1/8ste finales van de Conference League. De Spanjaarden speelden vorig seizoen nog de halve finale van de Champions League en hebben een ploeg om u tegen te zeggen. “Ik heb enorm veel respect voor Villarreal”, aldus RSCA-coach Brian Riemer. “Ze strijden nog voor de Champions League-tickets in La Liga. Ze hebben spelers die tot 70 miljoen euro waard zijn en het zal een match aan hoog tempo zijn. Toch geloof ik dat wij Villarreal kunnen uitschakelen.”

De nederlaag tegen AA Gent zondag gaf Anderlecht wel een ferme klop, maar ze moeten de knop omdraaien. Villarreal is vooral een zeer technisch team met heel wat koelbloedige snelle aanvallers, maar ze spelen niet altijd hoge pressing. “We hebben alles voorbereid en ons huiswerk gemaakt”, vervolgde Riemer. “Ik verwacht wel agressieve tegenstander met veel kwaliteiten aan de bal, maar wij moeten ons ook zo presenteren. Ik heb veel vertrouwen in mijn spelers.”

De paars-witte coach lijkt niet te willen kiezen tussen de competitie en de Europese campagne. Zondag verliezen van Cercle zou nochtans een catastrofe zijn. Zou Riemer er dan niet beter aan doen om mannen als Jan Vertonghen even te sparen? Die sukkelde onlangs met een lichte hamstringblessure. Toch lijkt dat niet het plan. “Ik zie Jan als een extreem ervaren speler. Hij weet precies wat er nodig is om zijn lichaam voor dit soort duels klaar te stomen. Bovendien weet ik van mijn tijd bij Kopenhagen dat een druk Europees programma soms het beste in spelers naar boven haalt. Het tempo zal hoger zijn en dan worden grote spelers vaak nog beter.”

Vertonghen mag dus aan de aftrap verwacht worden, maar dat betekent niet dat Riemer niets aan zijn elftal zal veranderen. Het kanzijn dat hij Refaelov en/of Arnstad in de ploeg implementeert. “We moeten het slim aanpakken. Je zult mij nooit horen zeggen dat de een bepaalde match belangrijker is dan een andere Bovendien treffen we morgen en zondag twee totaal verschillende tegenstanders. Ik breng het beste team in stelling in functie van de partij. Die structuur hebben we nu wel neergezet bij Anderlecht. Het draait ook niet allemaal om frisheid. Weet je, van onze laatste vijf matchen vond ik die van afgelopen weekend tegen AA Gent de zwakste. Terwijl dat net de match was waarvoor we de beste voorbereiding hadden.”

Trebel out

Als het voor Anderlecht een voordeel kan zijn: Villarreal moest door de sneeuwval landen in Parijs in plaats van in Brussel en kende dus een lastiger trip dan verwacht. Maar zal dat een grote invloed hebben? “Het belangrijkste is dat wij veel goesting hebben om deze wedstijd te spelen”, besloot Riemer. “Voor onze jonge spelers kan dit een mooi podium zijn. Villarreal speelt trouwens altijd zijn eigen spel: maakt niet uit of dat nu tegen Barcelona, Mallorca of tegen ons is. Ik verwacht een mooie match tussen twee teams die een goed resultaat willen voor de terugmatch.”

Bij Anderlecht is Adrien Trebel out met een lichte blessure.