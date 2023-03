Geen voorbereiding, alles in één take en Kempisch dialect: Bo verovert Tiktok met ‘vlog-parodieën’

“DAG LUKAS!” Roep die twee woorden, en op Tiktok lopen ze storm. Bo Oostvogels (26) is de rijzende ster die het bewijst. In amper een maand tijd verzamelde ze duizenden volgers en nog veel meer views en likes, met haar video’s die eigenlijk een Kempische parodie zijn op het influencer-genre. Vloggen tegen de vloggers op, of zoiets.

Als ze je beginnen na te doen, dan heb je het gemaakt. En dat gebeurt tegenwoordig met de stijl die Bo Oostvogels heeft gelanceerd in haar Tiktok-video’s. De nonchalante manier waarop ze in sappig Kempisch vertelt over haar leven van elke dag, inclusief over de wandelingen die ze maakt met haar kat Hugo, slaan aan. Maar een volbloed vlogger zou ze zichzelf niet noemen. Ze maakt eerder een parodie op het genre ‘vlog’ en spreekt daar een verrassend grote fanbase mee aan. Terwijl haar activiteiten op Tiktok in eerste instantie maar bedoeld waren voor één persoon. Met name haar vriend, en dan zijn we terug bij ‘DAG LUKAS!!’

“Ik ben voor mijn werk vaak creatief bezig met sociale media, maar daarbuiten niet echt. Toen mijn vriend Lukas eind januari naar Chicago verhuisde voor zijn werk, wou ik ironische vlogjes maken voor hem. Zo kon hij toch elke dag onze kat zien, want dat beest kan niet bellen natuurlijk. Maar die grap is dus een beetje uit de hand gelopen”, vertelt Bo.

Een uit de hand gelopen grap

Waar ze het verschil mee maakt? Haar aanpak van je m’en fous. Ze bereidt niks voor, spreekt niks opnieuw in, alles moet maar gewoon van de eerste keer goed zijn. En dat voelt ook zo voor wie haar volgt: er zit geen filter op zoals dat bij klassieke influencers wel het geval kan zijn, er is niets afgelikt aan, en met het geestig platte dialect komt ze ook nog eens lekker bruut over. Tegenwoordig woont ze in Borgerhout, maar haar taaltje dankt ze aan Wuustwezel, waar ze opgroeide. “Ik gebruik mijn video’s vooral als humoristische uitlaatklep. Ik vind het belangrijk om het leven te tonen zoals het is. Het moet écht zijn.”

Bo is nog maar een maand bezig, maar heeft nu bijna 5.000 volgers op Tiktok en een gestage 10.000 views per video, met uitschieters boven de 100.000. “Ik had dit totaal niet verwacht. Het was nooit mijn doel om ‘Tiktok-famous’ te worden”, lacht Bo. “Maar de positieve reacties zijn wel heel leuk natuurlijk. Zo zeggen ze wel eens dat ze me niet in het echt kennen, maar door mijn vlogs het gevoel hebben dat ze mijn beste vriendin zijn. Dat zijn leuke dingen om te horen. Maar wees gerust: mijn ego is nog niet gegroeid. Tiktok is een toffe hobby, niet meer.”

Hallo, Bockie De Repper en Average Rob

Haar ultieme vlogdroom? “Een samenwerking met Bockie De Repper of Average Rob. Als jullie dit lezen, mogen jullie me altijd bellen”, lacht Bo. “Binnenkort ga ik mijn vriend bezoeken in Chicago, dus dan zal er ook een collab volgen met Lukas, maar voor de rest heb ik geen plannen.”

“Er zal sowieso ooit een einde komen aan mijn vlogs. Ik weet nog niet hoe of wanneer, maar ik beschouw mezelf niet als belangrijk of speciaal genoeg om serieus te vloggen. Mijn Tiktoks maak ik voor de grap. Op den duur zal wat ik doe, afgezaagd zijn en zullen ze me wel beu raken. Als mijn views dalen, zal ik dan ook stoppen”, besluit Bo.