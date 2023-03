Duizenden Pakistaanse vrouwen trekken straat op, ondanks verbod en dreigementen

Duizenden vrouwen zijn woensdag, op Internationale Vrouwendag, de straat opgetrokken in Pakistan, ondanks de pogingen van de Pakistaanse autoriteiten om betogingen te blokkeren en de betogers te bedreigen. In Pakistan worden de marsen op Internationale Vrouwendag “aurat” genoemd, wat “vrouw” betekent in het Urdu.

Sinds de eerste aurat-mars, op 8 maart 2018, zijn de vrouwenmarsen in het conservatieve land controversieel. De deelnemende vrouwen aarzelen niet thema’s zoals echtscheiding, seksuele intimidatie en menstruatie aan te kaarten, die de publieke opinie in Pakistan verdelen. Elk jaar leiden de slogans van de feministen tot wekenlange polemieken en gewelddadige bedreigingen aan hun adres.

“De bestaansreden van de aurat-mars is het opeisen van de veiligheid die de vrouwen in dit land en deze maatschappij niet gegarandeerd wordt”, vertelde Rabail Akhtar, een leerkracht die zich bij ongeveer 2.000 betogers voegde in Lahore, aan het Franse persagentschap AFP. “We gaan niet in stilte zitten. Dit is onze dag, dit is onze tijd.”

De autoriteiten van Lahore, na Karachi de grootste stad van het land, hadden de mars aanvankelijk verboden wegens het risico op een confrontatie met een tegenbetoging. Die tegenbetoging heeft de naam “haya”, wat in het Urdu zo veel betekent als “bescheidenheid” of “zedigheid”, en ijvert voor het behoud van de islamitische waarden. De organisatoren van de aurat-mars stapten naar het gerecht en uiteindelijk werd een compromis bereikt, waarbij de locatie werd gewijzigd.

In de hoofdstad Islamabad gaven de betogende vrouwen geen gehoor aan de beslissing van de gemeente om hen af te zonderen in een park, waar een vrouw het slachtoffer werd van een groepsverkrachting in februari. Honderden vrouwen waren samengekomen voor de persclub, maar werden geblokkeerd door de politie en havencontainers. Verschillende vrouwen hielden spandoeken in de lucht om Afghaanse vrouwen te ondersteunen, die hun rechten gekortwiekt zien door het talibanregime.